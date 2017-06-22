Представительство Alitalia в Израиле обратилось за защитой от кредиторов

Израильское представительство итальянской авиакомпании Alitalia обратилось в Тель-Авивский окружной суд с просьбой о предоставлении защиты от кредиторов.

Судья Эйтан Орнштейн издал временный указ, запрещающий осуществлять какие-либо изменения в имуществе компании в Израиле или предпринимать действия, выходящие за рамки рутинной деятельности до рассмотрения просьбы 28 июня текущего года.

Напомним, что в Италии авиакомпания Alitalia объявлена банкротом, однако итальянский указ о банкротстве не распространяется автоматически на израильское представительство, сообщает The Marker.