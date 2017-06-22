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Экономика

Минэнерго Израиля снова продлило тендер на поиск газа в ЭЭЗ

время публикации: 21:26 | последнее обновление: 21:26 блог версия для печати фото
Минэнерго Израиля снова продлило тендер на поиск газа в ЭЭЗ

Министерство энергетики Израиля объявило о переносе окончательного срока подачи заявок на участие в тендере по поиску газа в эксклюзивной экономической зоне Израиля в Средиземном море.

Крайний срок подачи заявок перенесено с июля на ноябрь 2017 года. Это уже второй перенос – изначально тендер должен был быть закрыт в апреле.

Судя по всему, причиной переноса является низкий интерес иностранных нефтяных компаний к поискам газа в Израиле, как из-за жесткой регуляции, так и из-за геополитических проблем.

В тендерах, проводимых Кипром и Ливаном, принимают участие практически все крупнейшие нефтяные компании, тогда как в Израиле заявки на участие в тендере из относительно крупных игроков подали только греческая Energean и итальянская Edisson.

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