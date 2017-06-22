Моше Кахлон ввел Киру Радинскую в совет Управления ценных бумаг

Ученая и предпринимательница Кира Радинская, разработавшая алгоритм прогнозирования будущего, назначена на должность члена управляющего совета Управления по контролю над рынком ценных бумаг, сообщает The Marker.

Члены управляющего совета (10 человек) назначаются министром финансов Моше Кахлоном.

Радинская (31) в 2012 году основала с партнером стартап SalesPredict, разрабатывающий платформу работы с большими объемами данных для предсказания вероятности совершения сделок.

В 2013 году она была включена MIT Technology Review в число 35 самых перспективных ученых в мире младше 35 лет.

В 2016 году SalesPredict был приобретен корпорацией eBay за 20 миллионов долларов, войдя в состав совета директоров корпорации и главным научным сотрудником eBay Israel.