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Экономика

"Тева" выплатит $235 млн за нарушение патента

время публикации: 08:48 | последнее обновление: 08:48 блог версия для печати фото
"Тева" выплатит $235 млн за нарушение патента

Американский суд обязал израильский фармацевтический концерн "Тева" выплатить британской компании GlaxoSmithKline 235 миллионов долларов компенсации за нарушение патента.

Суд присяжных в штате Делавэр признал "Теву" виновной в незаконном использовании патента GlaxoSmithKline в генерной версии препарата Coreg, предназначенного для лечения сердечной недостаточности.

Напомним, что в январе этого года "Теву" обязали заплатить 225 миллионов долларов за нарушение антимонопольного законодательства США.

В декабре 2016 года концерн достиг внесудебного соглашения с властями США о выплате штрафа в 0,5 миллиарда долларов в обмен на прекращение дела о подкупе чиновников за пределами США.

Кроме того, 20 штатов США подали представительский иск против шести фармацевтических компаний, включая "Теву", по обвинению в картельном сговоре, приведшем к неоправданному завышению цен на два лекарства.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 27 января 2017 г.
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"Тева" заплатит США $0,5 млрд за подкуп чиновников на Украине и в России
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20 штатов США подали иск против "Тевы" за неоправданное повышение цен на лекарства







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