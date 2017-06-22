"Тева" выплатит $235 млн за нарушение патента

Американский суд обязал израильский фармацевтический концерн "Тева" выплатить британской компании GlaxoSmithKline 235 миллионов долларов компенсации за нарушение патента.

Суд присяжных в штате Делавэр признал "Теву" виновной в незаконном использовании патента GlaxoSmithKline в генерной версии препарата Coreg, предназначенного для лечения сердечной недостаточности.

Напомним, что в январе этого года "Теву" обязали заплатить 225 миллионов долларов за нарушение антимонопольного законодательства США.

В декабре 2016 года концерн достиг внесудебного соглашения с властями США о выплате штрафа в 0,5 миллиарда долларов в обмен на прекращение дела о подкупе чиновников за пределами США.

Кроме того, 20 штатов США подали представительский иск против шести фармацевтических компаний, включая "Теву", по обвинению в картельном сговоре, приведшем к неоправданному завышению цен на два лекарства.