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Экономика

Итоги валютных торгов: курс доллара без изменений, курс евро возрос

время публикации: 15:42 | последнее обновление: 15:42 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курс доллара без изменений, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 22 июня, валютные торги завершились легким ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Курс доллара остался без изменений.

Курс доллара составил 3,543 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,129% и составил 3,955 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент устойчивым снижением почти всех основных индексов.

29 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на июнь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года – на 0,15%.

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