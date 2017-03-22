Доклад "Сточные воды: неиспользованный потенциал". UNESCO приводит в пример Израиль

В среду, 22 марта, пресс-служба специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) направила в СМИ материалы доклада ООН о состоянии водных ресурсов мира под заголовком "Сточные воды: неиспользованный потенциал". Этот доклад был представлен в Дурбане (ЮАР) по случаю Всемирного дня водных ресурсов.

Официальный пресс-релиз UNESCO начинается со слов: "Что если бы мы относились к огромному количеству бытовых, сельскохозяйственных и промышленных сточных вод, выбрасываемых ежедневно в окружающую среду, не как к дорогостоящей проблеме, а как к ценному ресурсу?"

Авторы доклада утверждают, что если сточные воды будут очищаться, они могут стать бесценным ресурсом для удовлетворения растущего спроса на питьевую воду и разнообразное сырье.

"Значительная часть неочищенных сточных вод по-прежнему бесконтрольно выбрасывается в окружающую среду при отсутствии системы сбора и обработки. Это особенно характерно для стран с низким уровнем доходов, где очищается всего 8% бытовых и промышленных сточных вод, в то время как в странах с высоким уровнем доходов очистке подвергаются 70% стока. В результате, во многих регионах мира вода, зараженная бактериями, насыщенная нитратами, фосфатами и растворителями, выбрасывается в реки и озера, а затем попадает в океаны. Это имеет негативные последствия для окружающей среды и здоровья населения", – отмечается в докладе.

"Загрязнение сокращает запасы доступной пресной воды, которые и так могут быть ограничены вследствие изменения климата. Тем не менее, большинство правительств и лиц, ответственных за принятие решений, главным образом обеспокоены проблемой водоснабжения в условиях нехватки водных ресурсов, игнорируя необходимость очистки воды после ее использования", – пишут авторы доклада.

Сточные воды наиболее широко используются для ирригации в сельском хозяйстве. По меньшей мере, 50 стран мира используют сточные воды для орошения. Такая практика вызывает обеспокоенность в связи с возможными медицинскими проблемами, когда вода содержит патогены, которые могут заразить зерновые культуры.

Как подчеркивают авторы доклада, задача заключается в переходе от бесконтрольной ирригации к плановому и безопасному использованию сточных вод. В качестве главного положительного примера приводится Израиль, где в долине реки Иордан с 1977 года 90% сточных вод используется для орошения земель. "В Израиле очищенные сточные воды уже составляют почти половину от всей воды, используемой для ирригации", – отмечается в докладе UNESCO.

В полном объеме этот доклад доступен по ссылке на сайте UNESCO





