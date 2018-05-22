Карта израильских стартапов по данным ЦСБ

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные о стартап-компаниях, действующих в стране в 2011-2016 годах. Отчет касается компаний, уже перешедших от стадии идеи к стадии разработки и начавших мобилизовать инвестиции.

Согласно отчету, в период с 2011 по 2016 год в Израиле начали действовать 4.029 стартап-компаний, из которых 37% (1509) прекратили свое существование до конца 2016 года. При этом в 2016 году в стране открылись лишь 625 стартапов, что является самым низким показателем за пять лет. Впрочем, уже в 2017 году этот показатель вырос до 750 компаний.

В общей сложности, на конец 2016 года в стране действовали 4.362 компании, подпадающие под определение стартапа.

Столицей израильского рынка стартапов бесспорно является Тель-Авив, в котором действуют 836 стартап-компаний. В существенно большем по площади центральном округе действуют 1.319 стартапов, в Хайфе – 393 стартапа, в Иерусалиме – 352 стартапа, в Северном округе – 294, а в Южном – 168 стартапов. На долю Тель-Авива и центрального округа приходятся 72% стартапов и 78% рабочих ставок в стартапах.

Выручка израильских стартапов выросла в 2016 году на 2% и составила 6 миллиардов шекелей.

Несмотря на сокращение количества открывающихся компаний, на рынке стартапов отмечается рост мобилизации специалистов. В 2016 году стартапы обеспечивали 27,5 тысяч ставок наемного работника, что на 7% больше показателя 2015 года. Средняя зарплата в стартапе – 13,8 тысяч шекелей (в стартапах, в которых менее 10 работников – 12,3 тысячи, а в стартапах с 50 и более работниками – 21,1 тысячи). При этом 51% стоимости зарплат рынка стартапов приходится на Тель-Авив.

9% ставок израильской сцены стартапов приходятся на долю кибербезопасности (2550 специалистов). Эта же сфера лидирует по показателю средней зарплаты (18,6 тысяч шекелей). Далее следуют технологии связи (16,5 тысяч шекелей), фарматек и полупроводники (по 15,9 тысяч шекелей). Хуже всех платят в стартапах в сфере приложений для мобильных телефонов (11,5 тысяч шекелей в среднем). 64% стартапов связаны с разработкой программного обеспечения.





