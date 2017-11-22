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Экономика

Руководству государства Израиль представлены новые банкноты

время публикации: 15:52 | последнее обновление: 16:43 блог версия для печати фото
Руководству государства Израиль представлены новые банкноты
Руководству государства Израиль представлены новые банкноты
Руководству государства Израиль представлены новые банкноты
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Управляющая Банком Израиля доктор Карнит Флуг представила президенту Руевену Ривлину и премьер-министру Биньямину Нетаниягу новые купюры достоинством в 100 и 20 шекелей, которые поступят в оборот в четверг, 23 ноября.

Новые купюры, в отличие от банкнот серии "бет", введенной в оборот в 1999 году, произведены из более износостойкого материала и оснащены самыми современными элементами защиты от подделки.

Отметим, что еще в январе пробные образцы новых купюр были переданы банком производителям, поставщикам, операторам банковских и торговых автоматов для их калибровки.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, с интересом рассмотрев новые купюры, заявил: "Наша задача - гарантировать, чтобы ценность наших банкнот отражала мощь нашей экономики. Свидетелями этого мы сейчас являемся. Экономика Израиля, находящаяся, с одной стороны, под управлением Банка Израиля, а с одной – правительства, крепка как никогда ранее". Биньямин Нетаниягу также сказал, что он с нетерпением ждет следующую серию банкнот с изображением сефардских мудрецов.

Технические характеристики и изображения на новых банкнотах в 20 шекелей:

Преобладающий цвет: красный
Тема банкноты: творчество поэтессы Рахель (Блувштейн)
Размеры: 129х71 мм

Лицевая сторона:
В правой части банкноты - портрет поэтессы Рахель
Фоновое изображение - пальмовые ветви
Микроскопический текст на всей площади банкноты: стих "Кинерет"

Оборотная сторона:

Фоновое изображение: пейзаж побережья Кинерета
Текст: "Возможно, никогда и не было"
Знаки для слепых и слабовидящих: выполнены прозрачными чернилами и ощутимые на ощупь разноразмерные указания номинала.

Технические характеристики и изображения на новых банкнотах в 100 шекелей:

Преобладающий цвет: оранжевый
Тема банкноты: творчество Леи Гольдберг
Размеры: 143х71 мм

Лицевая сторона:
В правой части банкноты - портрет поэтессы Леи Гольдберг
Фоновое изображение - цветы миндального дерева
Микроскопический текст на всей площади банкноты: стих "В моей любимой стране цветет миндаль"

Оборотная сторона:

Фоновое изображение: изображение самок косули
Текст: отрывок стихотворения "Белые дни"
Знаки для слепых и слабовидящих: выполнены прозрачными чернилами и ощутимые на ощупь разноразмерные указания номинала.

Напомним, что в конце 2016 года в оборот поступили 200-шекелевые и 50-шекелевые банкноты нового образца, в 2014 году - 50-шекелевая купюра.

Банкноты предыдущей серии (серия "бет" нового шекеля, которая была введена в оборот в 1999 г.) будут по-прежнему находиться в обращении, и ими можно будет пользоваться в течение нескольких лет. Когда банкноты предыдущей серии будут попадать в Банк Израиля, его сотрудники будут постепенно заменять их банкнотами новой серии. В будущем Банк Израиля опубликует детальные указания, касающиеся срока прекращения обмена денежных купюр, имеющихся у населения



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 31 января 2017 г.
Банк Израиля представил новые купюры в 20 и 100 шекелей
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 декабря 2015 г.
Сегодня в оборот поступят новые 200-шекелевые банкноты
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 декабря 2015 г.
Банк Израиля представит новую банкноту в 200 шекелей
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 ноября 2015 г.
Купюра "Натан Альтерман" достоинством в 200 шекелей войдет в оборот в декабре
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 сентября 2014 г.
Начинается введение в оборот купюр новой серии







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