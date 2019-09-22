Maan: "Хеврат хашмаль" начинает отключать электричество в населенных пунктах ПА

Израильская компания "Хеврат хашмаль" с воскресенья, 22 сентября, начинает отключать электричество в населенных пунктах Палестинской автономии, пытаясь оказать давление на палестинскую администрацию, которая до сих пор не погасила задолженность за энергию в размере 1,3 миллиарда шекелей, сообщает агентство Maan.

Судя по опубликованному сообщению, пока отключения будут производиться в определенные часы после уведомлений, и на данном этапе речь не идет о полном отключении ПА. Maan приводит график отключений до начала октября.

Maan отмечает, что "Хеврат хашмаль" обеспечивает нужды ПА и сектора Газы в электричестве примерно на 91%. Палестинская администрация пытается снизить зависимость от израильской электроэнергии путем строительства солнечных электростанций, но их мощность пока невелика.

Полностью от поставок израильского электричества зависят мухафазы Рамалла, Аль-Бира, Бейт-Лехем и Иерихон, а также ряд арабских населенных пунктов в западной части долины реки Иордан и пригородах Иерусалима.

Несколько недель назад арабские СМИ писали, что, по всей видимости, отключение электричества будет постепенным, от одного населенного пункта к другому. При этом говорилось о том, что правительство Израиля не будет препятствовать такого рода мерам, но потребует "сдержанности" от компании "Хеврат хашмаль".

Ранее "Хеврат хашмаль" предупреждала премьер-министра Израиля, министров финансов и энергетики, палестинскую администрацию и координатора деятельности правительства Израиля на палестинских территориях о намерении начать отключение электричества в ПА.

Компания "Хеврат хашмаль" неоднократно в прошлом угрожала отключить электричество в ПА за долги, но всякий раз этому препятствовал Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ). Однако, по решению БАГАЦа, компания может идти на подобные меры, уведомляя компетентные органы за 35 дней до отключения.

Напомним, что в конце августа "Хеврат хашмаль" изыскала способ получить часть суммы долга, который на февраль 2019 года составлял около 600 миллионов шекелей. Израильская электрическая компания получила 300 миллионов шекелей: две трети этих средств поступили из налогов, собираемых для Палестинской автономии Израилем, оставшиеся 100 миллионов выплатила электрическая компания Восточного Иерусалима.

В июле министерство финансов Израиля сообщило компании "Хеврат хашмаль", что ей будет переведено 500 миллионов шекелей из собранных для ПА налогов.

Следует отметить, что сведения о сумме долга ПА компании "Хеврат хашмаль" очень сильно разнятся. Так, например, 7 августа радиостанция "Кан Бет" сообщала, что ПА согласилось перевести Электрической компании 300 миллионов шекелей, при этом говорилось, что речь идет о 10% от суммы долга.

Напомним, что с 2016 года ведутся работы по строительству крупной электростанции в Дженине мощностью 455 МВт, которая сможет удовлетворять половину потребности Палестинской автономии (включая сектор Газы). Ожидается, что она вступит в строй в 2021 году.