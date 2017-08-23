23 августа 2017 г.
последняя новость: 08:43
Свадьба Преснякова закончилась скандалом
Cамый дорогой актер года
В Европе выросло израильское eTree
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:09 Банк Израиля обязал банки отдавать приоритет в обслуживании пожилым и инвалидам
05:44 Итог межправительственной комиссии Украины и Израиля: закон о зоне свободной торговли до конца года
21:31 Канада и ЕС останавливают импорт израильской сельхозпродукции из-за опасного вредителя
19:42 Минфин США ввел санкции против четырех россиян за сотрудничество с Северной Кореей
15:38 Главы индийских нефтяных компаний посетили Израиль
15:28 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
14:57 Хорватия приобрела у "Эльбита" системы дистанционного управления огнем
14:11 Работники Ашдодского порта потребовали половину зарплат увольняющихся
08:53 Отчет минфина: ЦАХАЛ потратил на секретные закупки 20 миллиардов шекелей
08:06 Финансирование школьного образования и успехи школ: статистика минпроса
Экономика

Банк Израиля обязал банки отдавать приоритет в обслуживании пожилым и инвалидам

время публикации: 08:09 | последнее обновление: 08:09 блог версия для печати фото
Банк Израиля обязал банки отдавать приоритет в обслуживании пожилым и инвалидам

Инспектор банков в Банке Израиля Хедва Бар издала распоряжение, согласно которому коммерческие банки обязаны отдавать приоритет в обслуживании по телефону пожилым клиентам и клиентам с ограниченными возможностями.

"В Израиле, как и во всем мире, банковская система переживает технологическую революцию, существенно облегчающую доступ к банковским услугам большей части населения. В то же время мы знаем, что есть группы населения, которым сложно привыкнуть к изменениям, и мы стараемся облегчить им жизнь", - говорится в опубликованном Бар заявлении.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 июля 2017 г.
“Американ Экспресс” и “Дайнерс” снижают клиринговые комиссионные на 50%
// NEWSru.co.il // Экономика // 7 июля 2017 г.
Банк Израиля удвоит срок действия предложений по ипотеке
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 февраля 2017 г.
Банк Израиля потребовал от банков отчета о потребительских кредитах
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 26 июля 2016 г.
Банк Израиля разрешил банкам вложить в недвижимость еще 10 млрд шекелей







  Rating@Mail.ru  
Среда, 23 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017