Банк Израиля обязал банки отдавать приоритет в обслуживании пожилым и инвалидам

Инспектор банков в Банке Израиля Хедва Бар издала распоряжение, согласно которому коммерческие банки обязаны отдавать приоритет в обслуживании по телефону пожилым клиентам и клиентам с ограниченными возможностями.

"В Израиле, как и во всем мире, банковская система переживает технологическую революцию, существенно облегчающую доступ к банковским услугам большей части населения. В то же время мы знаем, что есть группы населения, которым сложно привыкнуть к изменениям, и мы стараемся облегчить им жизнь", - говорится в опубликованном Бар заявлении.