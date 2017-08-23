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Экономика

"Эль-Аль" получил свой первый Dreamliner

время публикации: 15:02 | последнее обновление: 15:02 блог версия для печати фото
"Эль-Аль" получил свой первый Dreamliner
"Эль-Аль" получил свой первый Dreamliner
"Эль-Аль" получил свой первый Dreamliner
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Израильская авиакомпания "Эль-Аль" получила в свое распоряжение первый из 16 заказанных самолетов Boeing 787 Dreamliner, самых современных пассажирских самолетов американской корпорации.

Самолет, получивший название "Ашдод", был встречен премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром транспорта Исраэлем Кацем, мэром Ашдода Йехиэлем Ласри и ашдодским андалузским ансамблем.

Церемониальные ключи от нового самолета еще до его вылета из США представители Boeing вручили гендиректору "Эль-Аля" Давиду Маймону.

Обслуживать пассажиров самолет начнет в следующем месяце, после того, как в нем будут произведены необходимые изменения. "Приобретение самолетов Dreamliner свидетельствует о развитии компании "Эль Аль" и ее интеграции в программу "Открытое небо". Это также выражает глубину отношений между Израилем и США", - заявил на церемонии Исраэль Кац.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 21 марта 2016 г.
"Эль-Аль" подписал договор с Rolls-Royce о покупке двигателей для новых самолетов и их обслуживании
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 октября 2015 г.
"Эль-Аль" подписал договор о покупке 9 самолетов Boeing 787 Dreamliner







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