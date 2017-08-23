Итог межправительственной комиссии Украины и Израиля: закон о зоне свободной торговли до конца года

Во вторник, 22 августа, в Киеве состоялось десятое заседание межправительственной комиссии по развитию экономического сотрудничества между Израилем и Украиной. Различные министерства двух стран в очередной раз провели оценку состояния взаимоотношений в экономической, социальной, культурной, образовательной и гуманитарных областях.

Центральной темой комиссии стал договор о зоне свободной торговли. Стороны закрепили договоренности о завершении работы над договором до конца 2017, чтобы выйти на подписание в начале следующего года.

"Нет сомнения, что создание зоны свободной торговли очень серьезно продвинет отношения между нашими странами", – заявил сопредседатель комиссии Зеэв Элькин, министр охраны окружающей среды Израиля.

"Я получил обещание украинской стороны, – добавил министр Элькин, – которое фактически закрепляет те обязательства, что были даны во время визита премьер-министра Украины в Израиль в мае этого года, что в ближайшее время начнется процесс ратификации пенсионного соглашения. Оно было подписано в 2014 году и то, что оно до сих пор не вошло в силу, это не стандартная ситуация, с которой мы не готовы мириться". "Кроме того на комиссии обсуждалось использование израильских технологий в сельском хозяйстве Украины и развитие сотрудничества в сфере высоких технологий. Сегодня ряд израильских IT-компаний открывают в Украине свои филиалы или создают совместные проекты", – говорится в сообщении пресс-службы Элькина.

Отдельное совещание было посвящено туристической индустрии, которая активно развивается в последние годы. Из Украины в Израиль приезжает в среднем порядка 160 тысяч человек в год, Украина находится на 6-7 месте по количеству туристов в Израиль. В то же время Украину ежегодно посещают около 150 тысяч израильтян. В связи с этим большое внимание было уделено теме авиаперевозок. За прошедшие годы значительно возросло количество рейсов, тем не менее, у этого рынка есть потенциал для расширения, что может и должно привести к падению цен на авиабилеты, сказано в официальном сообщении.

Программа визита на Украину министра охраны окружающей среды Израиля была очень насыщенной. Зеэв Элькин встретился с бывшим президентом Леонидом Кучмой, с премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, а также с министрами финансов и экономики. Обсуждались не только двухсторонние соглашения между нашими странами, но и сотрудничество на международной арене и ситуация в ближневосточном регионе.

Состоялись встречи и с региональными лидерами. В Харькове Зеэв Элькин встречался с главой администрации Юлией Светличной, с мэром города Геннадием Кернесом. В Киеве – с мэром города Виталием Кличко и мэром Львова Андреем Садовым.