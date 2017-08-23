Компания Samsung представила фаблет Galaxy Note 8

В среду, 23 августа, компания Samsung представила свой новый фаблет Galaxy Note 8 с диагональю 6,3. В начале презентации компания поблагодарила пользователей, которые не отказались от продукции Samsung после взрывов Galaxy Note 7.

Новый фаблет напоминает Galaxy S8 Plus с "безрамочным дисплеем". Вес устройства составит 195 грамм. Устройство будет поставляться со стилусом, распознающим до 4.096 степеней нажатия. С помощью стилуса можно будет создавать заметки на выключенном экране смартфона.

Galaxy Note 7 оснащен сканером сетчатки и отпечатков пальцев.

Фаблет в зависимости от региона оснащен либо восьмиядерным 64-разрядным процессором Qualcomm Snapdragon 835, 2,45 ГГц либо восьмиядерным 64-разрядным Samsung Exynos 8 Octa 8898M, 2,5 ГГц. Объем встроенного хранилища составит 64, 128 или 256 гигабайт, которое можно будет расширить с помощью microSD, объем оперативной памяти - шесть гигабайт.

Телефон имеет двойную камеру с разрешением 12 мегапикселей, которая, позволяет снимать с использованием двукратного оптического приближения без потери качества. Кроме того, обе камеры имеют оптическую стабилизацию. Аналитики отмечают, что на данный момент это - лучшая камера на рынке.

Смартфон будет работать под управлением Android 7.1.1 Nougat и поддерживает работу персонального помощника Bixby.

Смартфон является водо-и паленепроницаемым и поддерживает беспроводную зарядку.