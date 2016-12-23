23 декабря 2016 г.
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Экономика

Deutsche Bank согласился заплатить $7,2 млрд по делу о кризисе рынка ипотеки в США

время публикации: 12:17 | последнее обновление: 12:17 блог версия для печати фото
Deutsche Bank согласился заплатить $7,2 млрд по делу о кризисе рынка ипотеки в США

Банк Deutsche Bank договорился с министерством юстиции США о выплате крупной суммы по делу о кризисе на рынке вторичной ипотеки в США, ставшего важной составляющей глобального финансового кризиса в 2008 году.

В рамках достигнутого компромисса Deutsche Bank согласился выплатить 7,2 млрд долларов. Из этой суммы 3,1 млрд долларов выплачивается в качестве штрафа, еще 4,1 млрд долларов - в качестве компенсации клиентам.

Сделка пока еще не утверждена окончательно. Соглашение с министерством юстиции США станет большим облегчением для германского банка, сообщила Deutsche Welle. Первоначально американская сторона требовала 14 млрд долларов, значительно больше суммы, в которую банку BNP Paribas обошлось нарушение иранских санкций в 2014 году.

Ранее минюст США достиг соглашения по делу о кризисе на рынке вторичной ипотеки с американскими банками JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, а также с Goldman Sachs. Помимо этого, подан иск против британского банка Barclays, который США обвиняют в масштабном мошенничестве при продаже гарантий, обеспеченных ипотечными ссудами. Министерство юстиции считает также Royal Bank of Scotland и Credit Suisse причастными к кризису.

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