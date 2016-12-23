"Тева" заплатит США $0,5 млрд за подкуп чиновников на Украине и в России

Израильский фармацевтический концерн "Тева" достиг внесудебного соглашения с властями США о выплате штрафа в обмен на прекращение дела о подкупе чиновников за пределами США.

В рамках соглашения о прекращении расследования о подкупе чиновников на Украине, в России и в Мексике "Тева" заплатит министерству юстиции и управлению по контролю над рынком ценных бумаг США 519 миллионов долларов.

В сообщении, опубликованном министерством юстиции, не указываются подробности правонарушений, совершенных израильским концерном, однако сообщается, что благодаря им "Тева" незаконно заработала 214 миллионов долларов.

Руководство концерна подчеркивает, что лица, ответственные за нарушение законов, уже не работают в "Теве". В частности, все руководство дочерней компании "Тевы" в России было заменено в 2013 году.