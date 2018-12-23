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Экономика

Тель-Авивская биржа пережила свой худший день с августа 2011 года

время публикации: 17:33 | последнее обновление: 17:35 блог версия для печати фото
Тель-Авивская биржа пережила свой худший день с августа 2011 года
Тель-Авивская биржа пережила свой худший день с августа 2011 года

Воскресенье, 23 декабря, эксперты называют худшим днем с августа 2011 года для Тель-Авивской биржи. Торги закончились падением всех основных показателей.

Индекс Тель-Авив-35 снизился на 5,1%, Тель-Авив-125 - на 4,7%.

Больше всех подешевели ценные бумаги фармацевтической компании Perrigo (29%). Это объясняется не только общим падением фондового рынка, но и внутренними проблемами компании. В частности, требованием властей Ирландии рассчитаться по миллиардной налоговой задолженности дочернего предприятия.

Израильские экономисты отмечают, что падение основных индексов на Тель-Авивской бирже ничего не говорит о состоянии израильской экономики, а является реакцией на падение ключевых индексов на американских фондовых рынках. За прошлую неделю основные индексы фондовой биржи Уолл-Стрит упали на 7%. Это самые плохие показатели с августа 2011 года.

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