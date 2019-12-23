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NEWSru.co.il :: Экономика23 декабря 2019 г., 11:01

РПЦ требует остановить прокладку трамвайной линии возле больницы "Адаса" в Иерусалиме

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Вид на Горненский женский монастырь в иерусалимском районе Эйн-Карем

Русская духовная миссия в Иерусалиме, представляющая в Израиле интересы российской Православной церкви, подала в Иерусалимскую окружную комиссию по планированию и застройке протест против плана продления "красной" линии городского трамвая до больницы "Адаса Эйн-Керем".

План был представлен для подачи протестов еще в январе 2019 года, и в ближайшие дни комиссия должна была собраться для его утверждения. Представители РПЦ утверждают, что им не было сообщено о плане и они узнали о нем только сейчас, пишет газета "Калькалист".

Интерес российской церкви к проекту прокладки трамвая связан с расположенным недалеко от больницы Горненским женским монастырем. По утверждению представителей РПЦ, работы будут проводиться в 130 метрах от монастыря, что может осложнить доступ к нему, нанести ему существенный ущерб, а также помешать образу жизни и молитвам монахинь.

В рамках проекта планируется строительство двух полуторакилометровых туннелей, которые переведут движение автомобильного транспорта на въезде в больницу под землю, освободив наземную территорию для трамвайных путей, которые не будут мешать проезду машин скорой помощи.

Часть работ в рамках проекта уже ведется, и завершение проекта стоимостью несколько сотен миллионов шекелей запланировано на 2022 год.



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