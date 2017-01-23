Минфин лишил лицензии страховое агентство "Бина"

Инспектор рынка страхования в министерстве финансов Дорит Селингер распорядилась лишить страховое агентство "Бина" на срок два года и оштрафовать его на 1 миллион шекелей за введение клиентов в заблуждение.

Решение было принято по итогам проверки, начатой после получения большого количества жалоб (свыше 120) на агентство и его руководителей.

Как сообщает The Marker, в ходе проверки выяснилось, что, среди прочего, представители агентства вводили клиентов в заблуждение по поводу страховых полисов, а также приобретали для клиентов страховые полисы без их ведома.

Кроме того, агентство задействовало телефонный центр, который обслуживали сотрудники, не имеющие лицензии. При прослушивании телефонных разговоров сотрудников центра с клиентами были выявлены факты серьезного введения клиентов в заблуждение с целью убедить их приобрести полис.

Среди прочего, работники центра скрывали истинную причину звонка клиенту, передавали клиентам неверные данные, не сообщали о необходимости платить за товар и т.д.

Агентство "Бина" сообщило о намерении опротестовать решение Селингер в Верховном суде, для чего наняло адвоката Илана Бомбаха.