Состояние трудового конфликта объявлено в компании "Дан-Беэр-Шева"

В понедельник, 23 января, Всеизраильская федерация профсоюзов объявила состояние трудового конфликта в транспортной компании "Дан-Беэр-Шева".

Причиной конфликта стал отказ администрации заключить с работниками первое коллективное соглашение. Кроме того, водители компании жалуются на нарушение трудового законодательства со стороны работодателя,, а также на пренебрежение им инструкциями министерства транспорта.

В компании "Дан-Беэр-Шева" заняты 350 наемных работников.

Согласно существующему законодательству, если в течение двух недель не будет найдено решение, устраивающее обе стороны конфликта, профсоюзная организация может объявить о проведении забастовки.