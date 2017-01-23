23 января 2017 г.
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Экономика

Открылся набор в "сборную директоров госкомпаний" на 2017 год с квотой для репатриантов

время публикации: 13:10 | последнее обновление: 13:10 блог версия для печати

Глава управления госслужащих Ури Йогев объявил о начале дополнительного набора в "сборную директоров" государственных компаний, из которой будут осуществляться назначения в советы директоров госкорпораций в ближайшие годы.

В общей сложности будут набраны 400 директоров в добавление к 500, которые были отобраны в 2015 году.

В новом наборе будет сделан особый упор на директоров, имеющих опыт руководящей работы в сфере высоких технологий. Также будет отдельная бронь для представителей репатриантов, инвалидов, ультраортодоксов и выходцев из Эфиопии.

Кроме того, было принято снизить требование к сроку управленческого опыта с 7 до 5 лет, а удельный вес опыта работы в советах директоров снижен с 30% до 20% общей оценки кандидата.

Подача заявок на участие в сборной директоров будет длиться до 20 февраля, после чего подавшие заявки пройдут тестирование в институте "Адам Мило" и персональные интервью.

По состоянию на текущий момент, из 283 членов советов директоров госкорпораций, представляющих интересы общественности, 242 являются членами "сборной директоров" 2015 года. По утверждению Йогева, за последние три года не было осуществлено ни одного политического назначения в директораты госкомпаний.

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