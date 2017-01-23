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Экономика

Нетаниягу встретился в Иерусалиме с гендиректором компании Applied Materials

время публикации: 15:32 | последнее обновление: 15:32 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме c генеральным директором компании Applied Materials Гэри Дикерсоном

В понедельник, 23 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме c генеральным директором компании Applied Materials Гэри Дикерсоном. В Израиле функционирует самый крупный из международных отделов исследований и разработок компании Applied Materials, где работают 1400 штатных сотрудников-израильтян и несколько тысяч внештатных. Годовой оборот компании в Израиле составляет 800 миллионов долларов. Гендиректор компании Applied Materials сказал премьер-министру, что приезжая в Израиль, он каждый раз заново удивляется существующему здесь сочетанию технологических возможностей и предпринимательского, а также инновационного потенциала. Господин Дикерсон выразил желание значительно расширить деятельность компании в Израиле, в частности, в сфере производства, научных исследований и разработок. Он сказал, что изучает новые технологии и посещает израильские стартап-компании с целью развития бизнеса в Израиле. Во встрече приняли участие генеральный директор министерства главы правительства Эли Грунер и глава Национального экономического совета профессор Ави Симхон.

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Понедельник, 23 января 2017 г.
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