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Экономика

Соотношение госдолга Израиля к ВВП снизилось седьмой год подряд

время публикации: 08:42 | последнее обновление: 08:42 блог версия для печати фото
Соотношение госдолга Израиля к ВВП снизилось седьмой год подряд

Согласно предварительным данным главного аудитора министерства финансов Михаль Абади-Боинджо, в 2016 году соотношение государственного долга Израиля по отношению к валовому продукту страны сократилось с 63,9% до 62,1%. Соотношение госдолга без долгов местных органов власти снизилось с 62,4% до 60,5%.

Это седьмой подряд год снижения соотношения госдолга к ВВП. С 2007 года, когда начался глобальный экономический кризис, соотношение госдолга к ВВП в Израиле снизилось на 11%.

Данный показатель является одним из важных параметров для определения платежеспособности государства и установления его кредитного рейтинга, который, в свою очередь, определяет размер ставок по кредитам, получаемым государством и корпорациями.

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