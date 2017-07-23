23 июля 2017 г.
последняя новость: 17:09
14 самых идиотских преступлений
Молодой ухажер Андрейченко
Задорнову не помогла каббала
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:50 "Гистрадрут" объявил состояние трудового конфликта на предприятиях концерна Teva
15:07 Концерн Teva собирается уволить 350 работников в Израиле
12:35 Итоги валютных торгов: курс доллара понизился, курс евро поднялся
11:29 Руководители и владельцы "Безека" освобождены на ограничительных условиях
09:53 Intel собирается нанять полторы тысячи работников на завод в Кирьят-Гате
21:57 БАГАЦ принял сторону государства, вынудив работников "Хеврат Хашмаль" прекратить забастовку
20:19 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
17:32 Заседание БАГАЦ по забастовке "Хеврат Хашмаль": государство отказалось от предложения заморозить реформу рынка электроэнергии
14:30 Ирак закупит сотни российских танков Т-90
12:37 В Джедду пришел первый скоростной электропоезд из ЭГКА
Экономика

"Гистрадрут" объявил состояние трудового конфликта на предприятиях концерна Teva

время публикации: 16:50 | последнее обновление: 16:50 блог версия для печати фото
"Гистрадрут" объявил состояние трудового конфликта на предприятиях концерна Teva

Всеизраильская федерация профсоюзов "Гистадрут" объявила состояние трудового конфликта в концерне Teva.

Председатель "Гистадрута" Ави Нисанкорен объявил, что состояние трудового конфликта объявлено на девяти предприятиях концерна, сотрудники которых входят в профсоюз.

Заявление "Гистадрута" было опубликовано после того, как стало известно, что руководство компании в рамках процесса реорганизации намерено уволить 350 работников в Кфар-Сабе и Неот Ховав.

В сообщении пресс-службы "Гистрадрута" говорится, что трудовой конфликт охватывает около 6.000 работников Teva на предприятиях в Кфар-Сабе, Кирьят-Шмоне, Ашдоде, Петах-Тикве, Иерусалиме, Нетании, индустриальных парках в Модиине, и Неот Ховав.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 июля 2017 г.
Концерн Teva собирается уволить 350 работников в Израиле







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 23 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017