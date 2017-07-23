"Гистрадрут" объявил состояние трудового конфликта на предприятиях концерна Teva

Всеизраильская федерация профсоюзов "Гистадрут" объявила состояние трудового конфликта в концерне Teva.

Председатель "Гистадрута" Ави Нисанкорен объявил, что состояние трудового конфликта объявлено на девяти предприятиях концерна, сотрудники которых входят в профсоюз.

Заявление "Гистадрута" было опубликовано после того, как стало известно, что руководство компании в рамках процесса реорганизации намерено уволить 350 работников в Кфар-Сабе и Неот Ховав.

В сообщении пресс-службы "Гистрадрута" говорится, что трудовой конфликт охватывает около 6.000 работников Teva на предприятиях в Кфар-Сабе, Кирьят-Шмоне, Ашдоде, Петах-Тикве, Иерусалиме, Нетании, индустриальных парках в Модиине, и Неот Ховав.