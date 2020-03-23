Минфин рассматривает возможность введения принудительного займа, впервые с 1982 года

В свете значительных незапланированных государственных расходов, вызванных эпидемией коронавируса и введением карантинных мер, в министерстве финансов рассматривают возможность введения принудительного займа для их покрытия, сообщает служба новостей "Хадашот 13".

Принудительный займ, взимаемый, как правило, вместе с подоходным налогом или с налогом на определенные виды сделок, позволяет государству получить дополнительные средства на определенный срок и под определенный процент (как правило – заметно ниже рыночного). По окончании срока заемные средства возвращаются населению с выплатой процентов.

В истории Израиля правительство несколько раз прибегало к принудительным или добровольным займам. Так, в 1952 году заем был проведен в качестве налога на все наличные средства с целью борьбы с инфляцией (для этого была проведена денежная реформа с заменой всех наличных средств). В 1956 году государство одалживало у населения деньги в связи с кризисом, последовавшим после операции "Кадеш".

В период с 1961 по 1967 год проводилось одалживание средств на прием репатриантов ("Заем на репатриацию и обязательное накопление средств"). В начале 1970-х этот заем сменился займом "Накопления и безопасность". В 1973-1974 годах, после Войны Судного дня, были проведены два займа, принудительный и добровольный. В 1975 году были проведены "Заем на надбавку за подорожание" и "Заем на накопления для работодателей". Последний такой заем был проведен в 1982 году, после операции "Мир Галилее".







За нашими публикациями можно следить в следующих социальных сетях и мессенджерах (указана активная ссылка на страницу):

FACEBOOK TELEGRAM TWITTER ВКОНТАКТЕ ОДНОКЛАССНИКИ

Подписывайтесь на наши новости. Мы признательны вам за внимание и доверие.