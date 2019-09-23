Верховный суд лишил раввинатские суды права обсуждать алименты на детей

Коллегия Верховного суда в составе трех судей постановила в воскресенье, 22 сентября, что дела об алиментах на детей должны рассматриваться отдельно от дел о разводе, и только в гражданских судах.

"Детские алименты являются правом детей, не обусловленным супружескими отношениями. В отличие от алиментов супруге алименты детям не связаны с вопросами расторжения брака", - говорится в постановлении судьи Мени Мазуза, поддержанном судьей Джорджем Карой. Судья Нил Хендель в данном случае остался в меньшинстве.

В последние годы раввинатские суды часто рассматривали вопросы об алиментах на детей в рамках бракоразводных процессов наравне со светскими судами по семейным вопросам, при том, что их полномочия в данном вопросе не имели четких оснований. Новое постановление оставляет вопросы детских алиментов исключительно в сфере полномочий светских судов.

Решение Верховного суда было вынесено по иску супружеской пары, требовавшей, чтобы вопросы алиментов их детям рассматривались в раввинатском суде в рамках бракоразводного процесса, сообщает "Макор Ришон".