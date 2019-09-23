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Экономика

Верховный суд лишил раввинатские суды права обсуждать алименты на детей

время публикации: 11:38 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати фото
Верховный суд лишил раввинатские суды права обсуждать алименты на детей
Верховный суд лишил раввинатские суды права обсуждать алименты на детей
Верховный суд лишил раввинатские суды права обсуждать алименты на детей

Коллегия Верховного суда в составе трех судей постановила в воскресенье, 22 сентября, что дела об алиментах на детей должны рассматриваться отдельно от дел о разводе, и только в гражданских судах.

"Детские алименты являются правом детей, не обусловленным супружескими отношениями. В отличие от алиментов супруге алименты детям не связаны с вопросами расторжения брака", - говорится в постановлении судьи Мени Мазуза, поддержанном судьей Джорджем Карой. Судья Нил Хендель в данном случае остался в меньшинстве.

В последние годы раввинатские суды часто рассматривали вопросы об алиментах на детей в рамках бракоразводных процессов наравне со светскими судами по семейным вопросам, при том, что их полномочия в данном вопросе не имели четких оснований. Новое постановление оставляет вопросы детских алиментов исключительно в сфере полномочий светских судов.

Решение Верховного суда было вынесено по иску супружеской пары, требовавшей, чтобы вопросы алиментов их детям рассматривались в раввинатском суде в рамках бракоразводного процесса, сообщает "Макор Ришон".

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