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Экономика

Шестая угроза Нисанкорена: список организаций, которые должны бастовать

время публикации: 08:09 | последнее обновление: 11:06 блог версия для печати фото
Ави Нисанкорен
Шестая угроза Нисанкорена: список организаций, которые должны бастовать
Шестая угроза Нисанкорена: список организаций, которые должны бастовать

Во вторник, 25 апреля, истекает срок ультиматума, выдвинутого председателем Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Ави Нисанкореном правительству.

Если до утра вторника не будет найдено удовлетворяющее Нисанкорена решение вопроса трудоустройства работников государственной корпорации и государственного управления телерадиовещания, будет объявлена забастовка в общественном секторе.

Как сообщает газета "Маарив", среди прочего, будут закрыты все аэропорты, морские порты и пограничные переходы, не будет работать железнодорожный транспорт ("Ракевет Исраэль") и все другие государственные компании, включая электрическую компанию "Хеврат Хашмаль" и водопроводную компанию "Мекорот", автобусные кооперативы "Эгед" и "Дан", Банк Израиля, Тель-Авивская биржа ценных бумаг, Институт национального страхования ("Битуах Леуми"), государственная служба трудоустройства, почта, налоговое управление (включая управление НДС), управление судебных исполнителей, секретариаты судов, детские сады организаций ВИЦО и НААМАТ, министерства и органы местной власти, высшие учебные заведения.

На данный момент не ясно, будут ли работать в случае забастовки школы и детские сады. Более того, как отмечает The Marker, не ясно, будет ли сама забастовка. За время нахождения во главе "Гистадрута" Нисанкорен уже пять раз объявлял о всеобщей забастовке, однако каждый раз стороны договаривались до истечения срока ультиматума.

Вместе с тем, на этот раз вероятность забастовки выше чем обычно, поскольку через три недели Нисанкорену предстоят выборы, на которых ему противостоит Шели Яхимович, отмечает журналистка Тали Херути-Собер.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 апреля 2017 г.
"Гистадрут" и минфин пытаются предотвратить всеобщую забастовку 25 апреля
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 апреля 2017 г.
25 апреля может начаться всеобщая забастовка в государственном секторе







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