Утверждена компенсация малым бизнесам и вторая дотация самозанятым

Правительство Израиля утвердило пакет помощи малым и средним бизнесам и индивидуальным предпринимателям общей стоимостью 8 миллиардов шекелей.

Пакет включает в себя выплату частичной компенсации падения доходов бизнесам с оборотом до 20 миллионов шекелей, а также вторую дотацию индивидуальным предпринимателям.

Выплата компенсаций

Бизнесы будут поделены на три группы в соответствии с годовым оборотом в 2019 году.

Бизнесы с доходом менее 300 тысяч шекелей получат от 1.000 до 3.125 шекелей компенсации, если их оборот за март-апрель сократился более, чем на 25%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует подчеркнуть, что эта компенсация не связана с выплатой дотаций малым бизнесам.

Бизнесы с оборотом от 300 тысяч до 1,5 миллионов шекелей получат одноразовую компенсацию в размере от 6% до 30% от среднемесячного оборота за март-апрель 2019 года. Размер компенсации будет зависеть от размера сокращения оборота в марте-апреле 2020 года.

Бизнесы с оборотом от 1,5 до 20 миллионов шекелей получат компенсацию, основанную на размере сокращения оборота за март-апрель 2020 года по сравнению с 2019 годом, за вычетом снизившихся из-за кризиса постоянных расходов.

Максимальный размер компенсации составит 400 тысяч шекелей.

Вторая дотация индивидуальным предпринимателям

Выплата в размере до 70% среднемесячного дохода за 2018 год, но не более 10,5 тысяч шекелей. Право на выплату имеют индивидуальные предприниматели с годовым оборотом до 1 миллиона шекелей, доходы которых за период с марта по июнь сократились не менее чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 или 2019 года (по выбору предпринимателя). В отличие от первой дотации, право на вторую дотацию не зависит от доходов супруга/и, и распространяется также на владельцев малых компаний, выплачивающих себе зарплату. Кроме того, отменен минимальный порог дохода в 2.000 шекелей в месяц в среднем.

Дотация работникам в возрасте старше 67 лет

Еще одной мерой стало утверждение правительством выплаты работникам в возрасте старше 67 лет, уволенным или отправленным в неоплачиваемый отпуск в связи с кризисом, дополнительной дотации в размере до 4 тысяч шекелей за май.