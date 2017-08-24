Коалиция намерена внести правки в закон о налоге на третью квартиру

По информации радиостанции "Кан Бет", представители парламентской коалиции намерены внести поправку в законопроект о налоге на третью квартиру, согласно которой, закон будет применяться только к новым сделкам с недвижимостью.

По информации этого источника, в поддержку такой поправки выступил глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни, а также депутаты от "Ликуда".

Автор законопроекта, глава минфина Моше Кахлон, выступает против поправки и намерен продвигать законопроект в его первоначальной редакции.

Если поправка будет принята, то налог с третьей квартиры будет взиматься только в том случае, если она была приобретена после принятия закона.

Напомним, что 6 августа Высший суд справедливости принял решение об отмене закона о налоге на третью квартиру из-за "фундаментальной ошибки", допущенной в законодательном процессе. Коллегия судей рекомендовала вернуть закон на доработку в финансовую комиссию Кнессета.

Судьи раскритиковали поспешность, с которой принимался закон, когда у парламентариев не было возможности внимательно изучить законопроект и сравнить старый текст с внесенными в него правками, а также то, что голосование по законопроекту было назначено на ночное время, когда депутаты были уже уставшими, а в повестке дня присутствовали и другие, не менее важные вопросы.

В мае, рассматривая иски, поданные членами парламентской оппозиции, а также владельцами недвижимости и инвесторами, БАГАЦ уже рекомендовал правительству вернуть закон на доработку. Однако это требование было отклонено. В тексте официального ответа, подготовленного юридическим советником правительства, указывалось, что министр финансов Моше Кахлон, один из ответчиков по иску, выступает против его отмены, поскольку этот шаг неминуемо негативно повлияет на рынок недвижимости в Израиле и переломит наметившиеся позитивные тенденции. Законодатели утверждали, что благодаря закону в Израиле снизилось количество инвестиционных квартир, рост цен на жилье замедлился, инвесторы начали выставлять принадлежащие им квартиры на продажу, увеличив тем самым предложение на рынке вторичного жилья.

Согласно закону, судьба которого в настоящее время находится под вопросом, налогом должны облагаться владельцы трех и более квартир. Размер налога должен был составить 1% от стоимости квартиры, при этом его максимальный размер не должен был превышать 18 тысяч шекелей в год. Это около 1.500 шекелей в месяц с одной квартиры.

По оценкам министерства финансов и Налогового управления, под действия закона попадали бы около 50 тысяч владельцев недвижимости в Израиле.