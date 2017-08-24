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Экономика

Минэкономики субсидирует открытие двух новых заводов в Кирьят-Гате

время публикации: 20:34 | последнее обновление: 20:34 блог версия для печати фото
Минэкономики субсидирует открытие двух новых заводов в Кирьят-Гате

Министерство экономики и Управление инвестиций утвердили создание двух промышленных предприятий в Кирьят-Гате, которые дадут 50 рабочих мест. Государство в лице министерства экономики ассигнует средства для помощи в становлении новых предприятий.

Один из новых заводов принадлежит компании, производящей изделия из металла. Она вложит 50 миллионов шекелей в строительство завода, после чего перенесет производственные мощности из центральной части страны в Кирьят-Гат. 10 миллионов шекелей ассигнует Управление инвестиций. Ожидается, что на завод будут приняты 30 человек.

Второй завод будет производить полупроводники. В его создание будет инвестировано 12 миллионов шекелей, еще 2,4 миллиона шекелей вложит министерство экономики. На этом заводе будут работать 20 человек.

Ранее сообщалось о будущем открытии в Кирьят-Гате нового завода оборонного концерна IWI, в который инвестируют 180 миллионов шекелей, в том числе 17 миллионов шекелей от министерства экономики. На заводе IWI, который вступит в эксплуатацию в начале будущего года, будут работать 560 человек.

"Мы одобрили крупные ассигнования для южного Негева, мы финансируем газификацию, выделяем гранты на развитие в Араде, в Димоне, в Иерухаме, мы помогаем создавать новые рабочие места там, где это особенно необходимо, - заявил министр экономики Эли Коэн. - Мы субсидируем расширение промышленных зон на юге страны и помогаем местным производителям".

Министр экономики подчеркнул, что инвестиции правительства оправдываются: все новые компании открывают свои предприятия на юге Израиля и пользуются налоговыми льготами и субсидиями, которые предоставляет возглавляемое Эли Коэном ведомство.

За последние три года в районе Кирьят-Гата при поддержке министерства экономики были открыты 15 предприятий с совокупным оборотом 1,22 миллиарда шекелей и предоставляющие работу 1400 человек.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // Экономика // 23 августа 2017 г.
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Четверг, 24 августа 2017 г.
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