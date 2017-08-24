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Экономика

БАГАЦ не дает отключать палестинцам электричество, несмотря на нарушение соглашения о погашении долгов

время публикации: 08:22 | последнее обновление: 08:22 блог версия для печати фото
БАГАЦ не дает отключать палестинцам электричество, несмотря на нарушение соглашения о погашении долгов

За год, прошедший с подписания договора об урегулировании долга палестинской Восточно-Иерусалимской электрической компании (ХАМИ) перед Израильской электрической компанией ("Хеврат Хашмаль"), размер долга не только не сократился, но вырос с 2,2 до 2,4 миллиарда шекелей.

Как сообщает The Marker, уже с момента подписания договора ХАМИ платила "Хеврат Хашмаль" 60-80 миллионов шекелей в месяц, что существенно меньше стоимости поставлявшегося электричества.

За последний месяц "Хеврат Хашмаль" направила ХАМИ два предупреждения об отключении электричества в случае неуплаты долга, однако палестинская компания обратилась в БАГАЦ, который запретил отключение до рассмотрения иска.

Палестинская сторона оспаривает правомочность нового порядка отключения электричества за долги, распространяющегося теперь не только на конечного получателя, но и на промежуточных посредников.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 октября 2016 г.
ПНА начала выплату долга перед "Хеврат Хашмаль"
// NEWSru.co.il // Экономика // 13 сентября 2016 г.
ПНА урегулирует задолженность перед израильской электрической компанией
// NEWSru.co.il // Экономика // 20 апреля 2016 г.
БАГАЦ запретил "Хеврат Хашмаль" отключать Палестинскую автономию от электроснабжения
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 апреля 2016 г.
"Хеврат Хашмаль" договорилась с ПА о восстановлении электроснабжения в полном объеме







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