БАГАЦ не дает отключать палестинцам электричество, несмотря на нарушение соглашения о погашении долгов

За год, прошедший с подписания договора об урегулировании долга палестинской Восточно-Иерусалимской электрической компании (ХАМИ) перед Израильской электрической компанией ("Хеврат Хашмаль"), размер долга не только не сократился, но вырос с 2,2 до 2,4 миллиарда шекелей.

Как сообщает The Marker, уже с момента подписания договора ХАМИ платила "Хеврат Хашмаль" 60-80 миллионов шекелей в месяц, что существенно меньше стоимости поставлявшегося электричества.

За последний месяц "Хеврат Хашмаль" направила ХАМИ два предупреждения об отключении электричества в случае неуплаты долга, однако палестинская компания обратилась в БАГАЦ, который запретил отключение до рассмотрения иска.

Палестинская сторона оспаривает правомочность нового порядка отключения электричества за долги, распространяющегося теперь не только на конечного получателя, но и на промежуточных посредников.