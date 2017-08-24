24 августа 2017 г.
последняя новость: 10:41
О венчании Рудковской и Плющенко
Как готовить вкусно и полезно
Мира, где мы жили, больше нет
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:59 "Тева" договорилась с профсоюзом о сокращении объема увольнений
08:22 БАГАЦ не дает отключать палестинцам электричество, несмотря на нарушение соглашения о погашении долгов
19:21 Компания Samsung представила фаблет Galaxy Note 8
15:25 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро вырос
15:02 "Эль-Аль" получил свой первый Dreamliner
14:29 Концерн Merck вложит 20 млн евро в открытие инновационного центра в Израиле
10:29 Прецедент: рейс, вернувшийся из-за неисправности самолета, считается отмененным
08:09 Банк Израиля обязал банки отдавать приоритет в обслуживании пожилым и инвалидам
05:44 Итог межправительственной комиссии Украины и Израиля: закон о зоне свободной торговли до конца года
21:31 Канада и ЕС останавливают импорт израильской сельхозпродукции из-за опасного вредителя
Экономика

"Тева" договорилась с профсоюзом о сокращении объема увольнений

время публикации: 09:59 | последнее обновление: 09:59 блог версия для печати фото
"Тева" договорилась с профсоюзом о сокращении объема увольнений

Руководство израильского фармацевтического концерна "Тева" достигло соглашения с рабочим комитетом и Всеобщей федерацией профсоюзов по поводу программы сокращения штата в Израиле.

В частности, объем увольнений на заводе концерна в Неот Ховав будет сокращен со 175 до 110 сотрудников. Из них 10 работников уйдут на досрочную пенсию, 30 работников уволятся добровольно, получив повышенную в 3-5 раз компенсацию за увольнение, а остальные будут уволены, получив компенсацию, повышенную в 2-3 раза.

Все уволенные получат консультацию и помощь в дальнейшем трудоустройстве.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 7 августа 2017 г.
СМИ: увольнения на израильских заводах "Тевы" отложены до октября
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 августа 2017 г.
Акции "Тевы" рухнули на 24%
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 августа 2017 г.
Суд в США отклонил иск "Тевы" о мошенничестве на $2,3 млрд







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 24 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017