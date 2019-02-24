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Экономика

В преддверии выборов Forbes Israel опубликовал рейтинг самых богатых политиков

время публикации: 19:19 | последнее обновление: 19:50 блог версия для печати фото
Нир Баркат
Алона Баркат
Эхуд Барак

Журнал Forbes Israel опубликовал список самых богатых израильских политиков. В публикации отмечается, что этот рейтинг опубликован в рамках усилий по обеспечению максимальной прозрачности в преддверии предстоящих выборов.

Рейтинг возглавил бывший мэр Иерусалима Нир Баркат, входящий в предвыборный список партии "Ликуд". Его состояние оценивается в 500 млн шекелей.

Родственница Нира Барката, Алона, владелица футбольного клуба "Апоэль" (Беэр-Шева), в начале февраля присоединившаяся к партии "Новые правые", находится на втором месте, и ее состояние оценивается в 460 млн шекелей. В публикации отмечается, что большую часть своего состояния братья Нир и Эли (супруг Алоны) сделали на успешных инвестициях в компанию Check Point, которые принесли им около 100 миллионов долларов. Братьям принадлежит контрольный пакет акций инвестиционного дома Meitav Dash.

На третьем месте - бывший глава правительства и министр обороны Эхуд Барак, состояние которого оценивается в 120 млн шекелей.

На четвертом - глава правительства Биньямин Нетаниягу с 50 млн шекелей. Большую часть своего состояния, пишет Forbes Israel , он сделал после того, как проиграл в 1999 году выборы Эхуду Бараку и покинул политическую арену. Он выступал с лекциями, а также оказывал консультационные услуги компаниям BATM и Electric Fuel.

На пятом месте министр образования Нафтали Беннет (32 млн шекелей), который заработал свой стартовый капитал на компании Cyota, специализирующейся на информационной безопасности.

На шестом месте - лидер партии "Авода" Ави Габай (29 милн шекелей). Большую часть состояния он сколотил на посту гендиректора компании "Безек". Его месячная зарплата составляла 175.000 шекелей, кроме того, по итогам года он получал премию в размере 100% его годовой зарплаты, плюс он был держателем опционов. В 2010 году ему был выплачен дополнительный бонус в размере 1,4 миллиона шекелей.

На седьмом месте - Хаим Кац с состоянием 28 млн шекелей.

На 8 месте - Яир Лапид, состояние которого оценивается в 25 млн шекелей, и большую часть его сбережений составили гонорары, полученные за статьи и книги, а также за работу на телевидении.



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