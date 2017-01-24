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Экономика

29 января муниципалитет Иерусалима начнет забастовку

время публикации: 14:04 | последнее обновление: 14:04 блог версия для печати фото
29 января муниципалитет Иерусалима начнет забастовку

Муниципалитет Иерусалима объявил о начале всеобщей забастовки в городе, начиная с воскресенья, 29 января.

Согласно опубликованной информации, поводом к забастовке стал тот факт, что министерство финансов до сих пор не перевело бюджет столицы на 2017 год.

Мэр города Нир Баркат направил письмо министру финансов Моше Кахлону, в котором говорится: "Столица Израиля противостоит тяжелому кризису, который может привести к полному краху всех услуг, которые получают жители и гости города. Без правительственной помощи пропадут все достижения последних лет".

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