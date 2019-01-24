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Экономика

Израиль не допустит Турцию, Китай и Россию к строительству нового аэропорта

время публикации: 22:54 | последнее обновление: 23:01 блог версия для печати фото
Израиль не допустит Турцию, Китай и Россию к строительству нового аэропорта
Авиабаза Наватим в Негеве
Надав Аргаман

Власти Израиля приняли решение ограничить допуск подрядчиков к участию в строительстве стратегического инфраструктурного проекта, лишив возможности бороться за него компании из Китая, Турции и России.

Как сообщает служба новостей канала 13, в ближайшие дни министерство транспорта объявит первый тендер на строительство третьего международного аэропорта.

Согласно этому сообщению, в порядке исключения участвовать в тендере смогут только компании из стран-членов Северо-Атлантического альянса (NATO), что автоматически исключает из списка претендентов китайские и российские компании, в последние годы активно участвующие в израильских инфраструктурных проектах.

Чтобы не допустить к тендеру турецкие компании (Турция является членом NATO), условием для участия компаний в тендере будет получение лицензии от министерства обороны Израиля. Источники, на которые ссылается телеканал, утверждают, что на внутренних совещаниях было принято решение автоматически отклонять все турецкие заявки именно на этом основании.

Строительство третьего аэропорта призвано снизить нагрузку на аэропорт имени Бен-Гуриона (новый аэропорт имени семьи Рамон в Тимне пришел на смену аэропорту Эйлата и гражданскому терминалу авиабазы "Увда"). На текущий момент место его строительства не объявлено. Две основные локации – Наватим в Негеве и Рамат-Давид на севере страны.

Отметим, что данное решение принято на фоне заявлений главы общей службы безопасности Надава Аргамана и бывшего посла Израиля в КНР Матана Вильнаи о необходимости ограничить доступ китайских компаний к израильским инфраструктурным проектам, а также на фоне очередного обострения отношений с Турцией.

Напомним, что в начале января директор общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман предупредил об угрозе национальной безопасности, которую могут представлять для Израиля инвестиции китайских корпораций. Заявление было сделано Аргаманом на закрытой лекции, данной им в Тель-Авивском университете.

По словам Аргамана, влияние Китая может представлять угрозу, особенно во всем, что касается инфраструктурных проектов, и требует внесения соответствующих изменений в законодательство.

"Существующее израильское законодательство отстает от потребностей в сфере обеспечения безопасности с точки зрения контроля и надзора над иностранными инвестициями", - подчеркнул Аргаман.

Предупреждение Аргамана прозвучало на той же неделе, когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу попросил ужесточить политику по отношению к китайским компаниям в сфере связи, особенно – к компаниям ZTE и Huawei. Также в последние месяцы в Вашингтоне начали высказывать недовольство по поводу допуска китайских корпораций к строительству израильских портов. В частности, новым Хайфским портом будет управлять китайская компания SIPG (Shanghai International Port Group), а ашдодский порт будет строить китайская компания PMEC (Pan Mediterranean Engineering Company Ltd.

Достаточно активно участвуют в израильских проектах и компании из Турции и России, в частности, российский "Мосметрострой" прокладывал туннели между Тель-Авивом и Иерусалимом.



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