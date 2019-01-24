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Экономика

Израильский стартап победил в первом конкурсе Всемирной туристской организации ООН

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 08:09 блог версия для печати фото
Израильский стартап победил в первом конкурсе Всемирной туристской организации ООН
Израильский стартап победил в первом конкурсе Всемирной туристской организации ООН
Ури Левин

Израильская стартап-компания Refundit была признана победителем прошедшего в Мадриде первого конкурса Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Стартап, созданный бывшим главой Waze Ури Левиным и одним из основателей компании Stockton Зивом Тирошем, разработал приложение для мобильных телефонов, облегчающее процесс оформления возврата НДС для туристов.

Как сообщает "Гаарец", приложение уже начало действовать в Бельгии и в ближайшее время начнет работать в Словакии, а затем и в других странах Евросоюза.

В первом конкурсе принимала участие 2.771 компания из 132 стран мира. В финал вышли 10 компаний, четыре из которых представляли Израиль. Помимо Refundit это Howazit (платформа связи между бизнесом и клиентом), Seevoov (планирование путешествий с помощью видео) и Pruvo.

Стартап Pruvo, создавший платформу мониторинга цен на отели и уведомляющий об их снижении, получил в рамках конкурса отдельный приз в размере 100 тысяч евро.

Также в финале было по одному стартапу из Колумбии, Испании, Германии, Ирландии, Великобритании и Канады.



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