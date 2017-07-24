24 июля 2017 г.
последняя новость: 17:01
Как возрождается культ Сталина
Кожа на ногах может указать на рак
Кабачковый торт
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:30 “Американ Экспресс” и “Дайнерс” снижают клиринговые комиссионные на 50%
15:27 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
14:53 Американские банки уходят из Лондона из-за "брекзита"
14:06 МВФ снизил прогноз роста экономики США
11:34 Blackstone ведет переговоры о покупке израильского разработчика программ кибершпионажа
11:07 Израильская комиссия вылетит в Китай для набора 6.000 строителей
09:57 Mitsubishi Tanabe покупает израильскую компанию за $1,1 млрд
08:45 Booking.com откроет центр разработок в Тель-Авиве
07:46 БАГАЦ дал профсоюзу 60 дней, чтобы обосновать право работников "Хеврат Хашмаль" на забастовку
16:50 "Гистадрут" объявил состояние трудового конфликта на предприятиях концерна Teva
Экономика

“Американ Экспресс” и “Дайнерс” снижают клиринговые комиссионные на 50%

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:30 блог версия для печати фото
“Американ Экспресс” и “Дайнерс” снижают клиринговые комиссионные на 50%

Израильские кредитные компании, обладающие правами на использование брендов “Американ Экспресс” и “Дайнерс Клаб”, объявили о постепенном снижении комиссионных, взимаемых за проведение расчетов по кредитным картам этих брендов на 50%.

К 2020 году размер комиссионных не будет превышать 1,99%. По

“Снижение цен - это прямое следствие реформы банковских услуг, направленной на повышение уровня конкуренции на этом рынке, - прокомментировал это решение министр финансов Моше Кахлон. - Снижение комиссионных поможет более чем 60 тысячам предприятий малого и среднего бизнеса, представляющих собой основу израильской экономики, а также поможет в нашей борьбе за снижение дороговизны жизни в Израиле”.

Кроме того, генеральный директор министерства финансов Шай Баабад согласовал с контролером деятельности банков при Банке Израиля Хедвой Бар разработку новых инструкций, обязывающих финансовые учреждения, эмитирующие кредитные карты международных брендов, указывать четкую и подробную тарифную сетку каждого бренда и каждого вида кредитных карт, чтобы не вводить клиентов в заблуждение.

Баабад отметил, что компаниям малого и среднего бизнеса до сих пор было сложнее получать выгодные для себя условия работы с международными кредитными корпорациями, чем крупным компаниям.

Ранее представители малого и среднего бизнеса неоднократно утверждали, что размер комиссионных за сделки по кредитным картам “Американ Экспресс” и “Дайнерс” делает невыгодными работу с кредитками этих компаний: размер комиссионных для них, в среднем, на 50% превышал комиссионные, взимаемые с крупных фирм.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 апреля 2017 г.
Банк Израиля выдал лицензию новой клиринговой компании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 марта 2016 г.
Книга планов правительства Израиля на 2016 год. Программы министерств и ведомств
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 июля 2015 г.
Кнессет утвердил законопроект об ограничении использования наличных
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 марта 2015 г.
Банк Израиля отменяет комиссионные за возврат чеков







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 24 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017