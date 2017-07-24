“Американ Экспресс” и “Дайнерс” снижают клиринговые комиссионные на 50%

Израильские кредитные компании, обладающие правами на использование брендов “Американ Экспресс” и “Дайнерс Клаб”, объявили о постепенном снижении комиссионных, взимаемых за проведение расчетов по кредитным картам этих брендов на 50%.

К 2020 году размер комиссионных не будет превышать 1,99%. По

“Снижение цен - это прямое следствие реформы банковских услуг, направленной на повышение уровня конкуренции на этом рынке, - прокомментировал это решение министр финансов Моше Кахлон. - Снижение комиссионных поможет более чем 60 тысячам предприятий малого и среднего бизнеса, представляющих собой основу израильской экономики, а также поможет в нашей борьбе за снижение дороговизны жизни в Израиле”.

Кроме того, генеральный директор министерства финансов Шай Баабад согласовал с контролером деятельности банков при Банке Израиля Хедвой Бар разработку новых инструкций, обязывающих финансовые учреждения, эмитирующие кредитные карты международных брендов, указывать четкую и подробную тарифную сетку каждого бренда и каждого вида кредитных карт, чтобы не вводить клиентов в заблуждение.

Баабад отметил, что компаниям малого и среднего бизнеса до сих пор было сложнее получать выгодные для себя условия работы с международными кредитными корпорациями, чем крупным компаниям.

Ранее представители малого и среднего бизнеса неоднократно утверждали, что размер комиссионных за сделки по кредитным картам “Американ Экспресс” и “Дайнерс” делает невыгодными работу с кредитками этих компаний: размер комиссионных для них, в среднем, на 50% превышал комиссионные, взимаемые с крупных фирм.