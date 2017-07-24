Американские банки уходят из Лондона из-за "брекзита"

Bank of America объявил о переводе своей европейской штаб-квартиры из Лондона в Дублин в связи с выходом Великобритании из состава Европейского союза.

Руководство банка сообщило, что в Ирландии проживают многие из 4,5 тысяч сотрудников лондонской штаб-квартиры, а у самого банка уже имеется разрешение ирландских регуляторов на банковскую деятельность, что и предопределило выбор в пользу Дублина.

Bank of America стал пятым американским банком, уходящим из Лондона после "брекзита". Ранее о намерении покинуть британскую столицу объявили банки JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Основное предпочтение покидающие Лондон банки отдают Франкфурту.