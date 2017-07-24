24 июля 2017 г.
последняя новость: 15:06
Как возрождается культ Сталина
Кожа на ногах может указать на рак
Кабачковый торт
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:53 Американские банки уходят из Лондона из-за "брекзита"
14:06 МВФ снизил прогноз роста экономики США
11:34 Blackstone ведет переговоры о покупке израильского разработчика программ кибершпионажа
11:07 Израильская комиссия вылетит в Китай для набора 6.000 строителей
09:57 Mitsubishi Tanabe покупает израильскую компанию за $1,1 млрд
08:45 Booking.com откроет центр разработок в Тель-Авиве
07:46 БАГАЦ дал профсоюзу 60 дней, чтобы обосновать право работников "Хеврат Хашмаль" на забастовку
16:50 "Гистадрут" объявил состояние трудового конфликта на предприятиях концерна Teva
15:07 Концерн Teva собирается уволить 350 работников в Израиле
12:35 Итоги валютных торгов: курс доллара понизился, курс евро поднялся
Экономика

Американские банки уходят из Лондона из-за "брекзита"

время публикации: 14:53 | последнее обновление: 14:53 блог версия для печати фото
Американские банки уходят из Лондона из-за "брекзита"

Bank of America объявил о переводе своей европейской штаб-квартиры из Лондона в Дублин в связи с выходом Великобритании из состава Европейского союза.

Руководство банка сообщило, что в Ирландии проживают многие из 4,5 тысяч сотрудников лондонской штаб-квартиры, а у самого банка уже имеется разрешение ирландских регуляторов на банковскую деятельность, что и предопределило выбор в пользу Дублина.

Bank of America стал пятым американским банком, уходящим из Лондона после "брекзита". Ранее о намерении покинуть британскую столицу объявили банки JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Основное предпочтение покидающие Лондон банки отдают Франкфурту.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июня 2017 г.
Граждане ЕС станут в Великобритании поселенцами
// NEWSru.co.il // В мире // 23 июня 2017 г.
Тереза Мэй предложила разрешить гражданам стран ЕС остаться в Великобритании после Brexit
// NEWSru.co.il // В мире // 1 мая 2017 г.
Макрон: без реформ ЕС грозит "фрекзит"
// NEWSru.co.il // В мире // 29 марта 2017 г.
Великобритания начала процедуру выхода из ЕС







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 24 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017