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Экономика

Израильская комиссия вылетит в Китай для набора 6.000 строителей

время публикации: 11:07 | последнее обновление: 11:07 блог версия для печати фото
Израильская комиссия вылетит в Китай для набора 6.000 строителей

В начале следующей недели в Китай вылетит специальная израильская делегация, задача которой – ускорить приезд в Израиль 6.000 китайских строителей до конца текущего года.

Делегация должна была начать работу еще два месяца назад, однако вылет был отложен из-за забастовки работников МИДа.

В течение трех недель члены делегации, которая будет работать в провинциях Шандунь и Цзянсу, будут надзирать над процессом отбора строителей. Сам отбор будет, согласно договору, осуществляться китайскими властями.

В состав делегации входят представители министерства строительства, управления регистрации населения и миграции, а также объединения строительных подрядчиков.

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