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Экономика

МВФ снизил прогноз роста экономики США

время публикации: 14:06 | последнее обновление: 14:06 блог версия для печати фото
МВФ снизил прогноз роста экономики США

Международный валютный фонд опубликовал отчет, в котором подтвердил прогноз на темпы роста глобальной экономики в 2017 году на уровне 3,5%, а в 2018 году – на уровне 3,8%.

В то же время аналитики фонда снизили прогноз темпов экономического роста в США на 2017 год с 2,3% до 2,1%, а на 2018 год – с 2,5% до 2,1%.

Причина снижения – изменение фискальной политики Федеральной резервной системы США на менее расширительную.

Также был снижен прогноз на темпы роста экономики Великобритании.

Прогноз на темпы роста экономик Германии, Франции, Италии, Испании, Канады и Японии был повышен.

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