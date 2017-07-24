МВФ снизил прогноз роста экономики США

Международный валютный фонд опубликовал отчет, в котором подтвердил прогноз на темпы роста глобальной экономики в 2017 году на уровне 3,5%, а в 2018 году – на уровне 3,8%.

В то же время аналитики фонда снизили прогноз темпов экономического роста в США на 2017 год с 2,3% до 2,1%, а на 2018 год – с 2,5% до 2,1%.

Причина снижения – изменение фискальной политики Федеральной резервной системы США на менее расширительную.

Также был снижен прогноз на темпы роста экономики Великобритании.

Прогноз на темпы роста экономик Германии, Франции, Италии, Испании, Канады и Японии был повышен.