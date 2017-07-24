Mitsubishi Tanabe покупает израильскую компанию за $1,1 млрд

Японская корпорация Mitsubishi Tanabe Pharma сообщила о покупке израильской компании Neuroderm, занимающейся разработкой новых методов лечения заболеваний центральной нервной системы.

Стоимость сделки должна составить 1,1 миллиарда долларов, что на 15% выше стоимости акций израильской компании на Уолл-Стрит.

Ведущий продукт компании – аппарат для введения лекарства Levodopa Carbidopa, предназначенного для лечения симптомов на продвинутой стадии болезни Паркинсона.

Компания эмитировала свои акции на бирже высоких технологий NASDAQ в 2014 году, и была оценена инвесторами в 164 миллиона долларов.