Blackstone ведет переговоры о покупке израильского разработчика программ кибершпионажа

Крупный американский инвестиционный холдинг Blackstone Group ведет переговоры о покупке 40% акций израильского стартапа NSO Technologies за 400 миллионов долларов.

Инвестиционный фонд Clear Sky планирует стать миноритарным партнером в сделке, приобретя 10% акций, сообщает "Калькалист".

Компания NSO была создана в 2009 году. Она занимается разработкой программ для кибершпионажа. Ее клиентами являются, в первую очередь, правительственные и силовые структуры.

В частности, недавно стало известно, что правительство Мексики использует разработанную NSO программу для слежки за населением.

В 2014 году фонд Francisco Partners купил контрольный пакет акций компании за 130 миллионов долларов.