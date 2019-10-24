Израиль поднялся на 14 строк в рейтинге Doing Business

Всемирный банк опубликовал ежегодный рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business, оценивающий 190 стран мира по уровню взаимоотношений бизнесов с госструктурами и по качеству инфраструктуры, необходимой для ведения бизнеса.

В рейтинге оцениваются такие параметры, как легкость открытия бизнеса, регуляция рынка труда, условия получения разрешения на строительство, регистрация имущества, доступ к кредитной системе, защита прав миноритарных инвесторов, транснациональная торговля, налоговая система, надзор над выполнением контрактов, эффективность системы банкротства.

Лидером рейтинга, как и год назад, является Новая Зеландия. Вторым, как и год назад, идет Сингапур. На третье место вернулся Гонконг, отодвинувший Данию на четвертую позицию. Южная Корея и пятом месте.

США переместились с восьмого места на шестое, отодвинув Грузию на седьмое. Великобритания поднялась с девятой позиции на восьмую, Новегия опустилась на девятое место, а Швеция после годичного отсутствия вернулась в первую десятку.

Литва переместилась с 14-го места на 11-е, лучший представитель Африки в рейтинге Маврикий поднялся с 20-го места на 13-е, Тайвань – 15-й,

На шестом месте – Грузия с 83,28 балла, сумевшая отодвинуть на седьмую строку Норвегию. Далее идут США (82,75 балла), Великобритания и вытеснившая из первой десятки Швецию Северная Македония (81,55 балла). Также обошедшие Швецию Объединенные Арабские Эмираты прибавили по сравнению с прошлым годом 2,37 балла и заняли 11 место с 81,28 балла. Эстония – 18-я, Латвя – 19-я, замыкает двадцатку Финляндия.

Германия – 22-я, Казахстан – 25-й, Россия поднялась на три позиции до 28-го места, Китай – 31-й, Турция – 33-я, Азербайджан опустился с 25-й строки на 34-ю, Израиль занял 35-ю строку, поднявшись за год на 14 позиций. Беларусь с 37-го места опустилась на 49-е.

Замыкают рейтинг Йемен, Венесуэла, Эритрея и Сомали.

По легкости открытия бизнеса лидируют Новая Зеландия, Грузия и Канада. Израиль – 28-й. По легкости получения разрешения на строительство лидируют Гонконг, Малайзия и ОАЭ. Израиль – 35-й. По легкости подключения к электросети в лидерах ОАЭ, Южная Корея и Гонконг. Израиль – 83-й. По легкости регистрации имущества лидируют Катар, Новая Зеландия и Руанда. Израиль – 75-й.

По уровню легкости получения кредита Израиль – 48-й, по уровню защиты прав миноритарных инвесторов – 18-й, по уровню системы налогообложения – 13-й, по степени легкости транснациональной торговли – 67-й, по уровню надзора над выполнением контрактов – 85-й, степени легкости процедуры банкротства – 29-й.

В целом, после того, как в 2018 году задача по координации повышения позиций Израиля в рейтинге была возложена на управление главного аудитора минфина, оценка Израиля в рейтинге выросла на 1,5 балла до 76,6 балла. Для сравнения, у лидера рейтинга, Новой Зеландии, 86,8 балла.

Наиболее значительного прогресса удалось добиться в облегчении системы уплаты налогов (+9,4 балла) и в легкости доступа к кредитам (+5 баллов). Также определенное улучшение было отмечено в легкости открытия бизнеса, в получении разрешений на строительство, в регистрации имущества и в транснациональной торговле. По остальным пунктам оценка по сравнению с прошлым годом не изменилась.





