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Экономика

Израильские банки получат иммунитет от преследований за сотрудничество с ПНА

время публикации: 09:34 | последнее обновление: 10:19 блог версия для печати фото
Авихай Мандельбли
Израильские банки получат иммунитет от преследований за сотрудничество с ПНА
Израильские банки получат иммунитет от преследований за сотрудничество с ПНА

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит предоставил иммунитет израильским банкам, сотрудничающим с институтами Палестинской автономии, сообщает "Маарив а-Шавуа".

Согласно опубликованной информации, речь идет о возможных исках против банков, в том случае, если выяснится, что через банки проходили деньги, которые позднее использовались для финансирования террора.

По сообщению "Маарив а-Шавуа", обсуждение этого вопроса началось более года назад в связи с опасениями управления банка "Апоалим" перед возможными исками в Израиле и за рубежом в случае продолжения сотрудничества с институтами Палестинской автономии.

После решения, принятого юридическим советником правительства, главный аудитор минфина Рони Хизкиягу должен предоставить гарантии покрытия финансового ущерба банкам в случае полдачи исков. Отмечается, что это касается в первую очередь исков, поданных иностранными гражданами. Хизкиягу определит и представит перечень условий, сумм и случаев, позволяющих банкам получить компенсацию.

По распоряжению министра финансов Моше Кахлона, генеральный директор минфина Шай Баабад обратился в госдепартамент США и в институты Евросоюза с просьбой урегулировать данный вопрос. По сообщению "Маарив а-Шавуа", иностранные структуры ограничились посланиями, в которых содержались заявления о важности сотрудничества с институтами ПНА. Они также обратились к правительству в Рамалле с требованием сделать все возможное для того, чтобы не допустить использования средств, проходящих через израильскую банковскую систему, для финансирования террора.

Как пишет издание, источники в минфине подтвердили данную информацию.

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