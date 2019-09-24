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Экономика

Сеть модной одежды и аксессуаров "Михаль Негрин" объявила о прекращении деятельности

время публикации: 12:26 | последнее обновление: 12:36 блог версия для печати фото
Сеть модной одежды и аксессуаров "Михаль Негрин" объявила о прекращении деятельности
Сеть модной одежды и аксессуаров "Михаль Негрин" объявила о прекращении деятельности
Сеть модной одежды и аксессуаров "Михаль Негрин" объявила о прекращении деятельности
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Дизайнер одежды и украшений Михаль Негрин объявила о прекращении деятельности принадлежащей ей сети магазинов Michal Negrin в связи с крупными убытками. Отметим, что речь идет об израильской сети по изготовлению и продаже украшений, аксессуаров и дизайнерской одежды, которая широко известна во всем мире.

В Израиле действуют более 20 филиалов сети. Еще 26 филиалов действуют в крупнейших городах мира, таких как Токио, Сингапур, Мехико, Париж, Прага, Лас-Вегас, Атлантик-Сити, Сидней. В России сеть представлена магазинами в Санкт-Петербурге и Махачкале.

В письме работникам Михаль Негрин сообщила, что пыталась спасти сеть, наняв для этого консультантов, однако образовавшиеся долги оказались слишком велики: "Я прошу прощения. Я шла за своей мечтой и потерпела неудачу".

Дизайнер отмечает, что все семейные финансовые средства, накопленные за успешный период работы, вкладывались в развитие бизнеса, и были потрачены до последнего шекеля.

При этом подчеркивается, что все филиалы сети будут действовать до распродажи имеющихся в наличии запасов товара, однако расположенный в Бат-Яме завод, где производство осуществлялось вручную, будет закрыт.

Михаль Негрин начала свою карьеру, продавая создаваемые ею украшения на художественном рынке на улице Нахалат Биньямин в Тель-Авиве в 1988 году. Ее работы, отличавшиеся яркостью красок и отказом от традиционных для Израиля золота и серебра, имели большой успех, и уже в 1991 году она открыла свой первый магазин на улице Гордон.

Участие в парижской выставке Bijorhca вывело ее на международный рынок.

В 1996 году Михаль Негрин открыла свою мастерскую в Бат-Яме, которая в 2009 году была преобразована в завод с галереей и кафе. Многие из работников завода – репатрианты из стран бывшего СССР.

Созданная Негрин в единственном экземпляре корона была подарена на 80-летний юбилей королеве Великобритании Елизавете II.

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