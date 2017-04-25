Банковские счета клиентов с двойным гражданством в Израиле. Проблема и комментарии

В канун праздника Песах в редакцию NEWSru.co.il поступили жалобы от клиентов банка "Апоалим" о внезапном блокировании счетов.

Как выяснилось вскоре, причиной блокирования счетов во всех случаях являлось наличие у клиентов двойного гражданства (среди жаловавшихся – граждане России, Украины, Аргентины, в основном репатрианты последней волны, но не только).

Для разблокирования счета от клиентов требовали подписания документа об уплате налогов с получаемых за границей доходов или предоставления документов из налоговой службы в стране второго гражданства.

Все пожаловавшиеся клиенты сообщали, что не получали из банка никаких уведомлений ни о необходимости заполнения каких-либо анкет, ни о блокировании счета. О том, что их банковский счет заблокирован, они узнавали только при попытке осуществить какое-либо действие на счету.

В ответ на запрос редакции NEWSru.co.il пресс-служба банка "Апоалим" сообщила, что всем клиентам банка с двойным гражданством были разосланы по два предупреждения о необходимости предоставления документов, и что в случае проблемы клиентам следует обратиться в свой филиал банка. По всей видимости, многие клиенты "Апоалим" эти предупреждения, приходившие по почте, не читали.

Ответов на вопросы, почему массовое блокирование счетов было осуществлено накануне праздника Песах, когда контакты с банком затруднены, и почему клиентам не сообщалось о факте закрытия счета, получено не было.

Пресс-служба Банка Израиля по прошествии недели не отреагировала на просьбу редакции NEWSru.co.il прокомментировать происходящее.

Судя по всему, блокирование счетов в канун праздника Песах зависело от политики руководства конкретного филиала банка "Апоалим". Так как далеко не все клиенты этого банка, имеющие двойное гражданство, столкнулись с этой проблемой. Более того, некоторые наши читатели с двойным гражданством, являющиеся клиентами "Апоалим", чьи счета не были заблокированы, самостоятельно обращались в свои филиалы, чтобы заранее урегулировать проблему, но им отвечали, что никаких поручений по поводу их счета не поступало и в настоящий момент разбираться с их документами никто не будет.

Как выяснила редакция NEWSru.co.il, вскоре в аналогичной ситуации могут оказаться клиенты других израильских банков, имеющие иное гражданство, помимо гражданства Израиля.

Мы обратились за комментариями к специалистам в банковской и юридической сфере.

Комментарий персонального консультанта банка "Бейнлеуми" по работе с иностранными резидентами Романа Гольцмана

В рамках новой политики Банка Израиля, утвержденной после того, как банки "Леуми" и "Апоалим" заплатили многомиллионные штрафы в США за помощь в уклонении от уплаты налогов, все израильские банки начали требовать от лиц с двойным гражданством и иностранных резидентов отчитываться об уплате налогов с доходов, полученных за границей.

Все лица, приехавшие в Израиль после 1 января 2013 года, при открытии счета должны указывать свои номера налогоплательщика в странах, гражданами которых они являются.

Также документы об уплате налогов должны предоставить клиенты, получающие переводы денег из-за границы. Здесь у каждого банка своя политика.

Для примера, банк "Бейнлеуми" готов принимать денежные переводы только из стран, налоговым резидентом которых является клиент. То есть гражданину России, ранее переводившему деньги в Израиль с Кипра, будет предложено или сменить банк или перевести деньги в Россию, и только оттуда – в Израиль. Заниматься проверкой доказательств того, что клиент уплатил необходимые налоги на Кипре, банк не будет, поскольку требует это слишком больших ресурсов и не дает абсолютной гарантии.

Всем таким клиентам были дважды разосланы соответствующие письма. Счета тех, кто по каким-то причинам не отреагировал на письмо (выкинул не читая, потерялось на почте, выслано на старый адрес), банк блокирует.

В любом случае, если клиент еще не подписал в банке бумаги, связанные с двойным гражданством, и он ожидает перевода денег из-за границы, ему следует обратиться в банк самостоятельно, не дожидаясь обращения из банка.

Комментарий адвоката Эли Гервица

В отличие от других банков, банк "Апоалим" разослал клиентам с двойным гражданством письма, в которых требует не просто документы от налогового управления, но и заверение их адвокатом.

Причем в одной из версий письма требуется заверение специализирующимся на налогах адвокатом из списка Legal500. Это требование настолько завышено, что создается впечатление, что банк заинтересован просто избавиться от таких клиентов.

Бизнесмены, на долю которых приходится основная часть операций по переводу денег из-за границы в Израиль, уже объединились, и обратились к руководству банка с просьбой отменить требование по поводу адвокатов из Legal500.

Обычные клиенты, большинство из которых, являясь обладателями двойного гражданства, не осуществляют никаких финансовых операций за границей, оказались в затруднительном положении. Им сложно объединиться и дорого бороться с банком в одиночку.

В частности, российских граждан буквальное исполнение требований банка "Апоалим" может поставить в двусмысленную ситуацию, поскольку в таком случае они будут вынуждены не только заплатить немалые деньги адвокату, но и зарегистрировать свой израильский счет в России и подпасть под санкции валютного законодательства.

При этом следует отметить, что лицам с двойным гражданством, не урегулировавшим данный вопрос с банком, и еще не получившим от банка соответствующего извещения, лучше обратиться в банк самим. Неполученное письмо не означает, что оно не было отправлено, а проблемы лучше решать до того, как ваш счет заблокировали.

Комментарий редакции NEWSru.co.il

У тех обладателей двойного гражданства, чьи счета были блокированы, нет иного выхода, кроме урегулирования возникшей проблемы путем обращения в свой банковский филиал.

По данным NEWSru.co.il некоторым обладателям заблокированных счетов удалось урегулировать проблему и добиться снятия блокировки счета без представления документов из других стран. Но банк может настаивать на предоставлении таких документов.

В сложившейся ситуации обладатели паспортов других государств могут задуматься о варианте отказа от гражданства иных стран. Это довольно сложная и недешевая бюрократическая процедура (описание процедуры выхода из гражданства РФ есть на сайте российского консульства; описание аналогичной процедуры для Украины можно прочитать тут). Кроме того, отказ от иного гражданства не решит проблемы с израильскими банками для тех, кто остается налоговым резидентом других стран (проживает преимущественно за пределами Израиля).

После того, как в декабре 2015 года правительство России приняло постановление №1365 "О порядке представления физическими лицами – резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации", в соответствии с которым физические лица – резиденты должны ежегодно предоставлять российским налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ, тема целесообразности отказа от российского гражданства широко обсуждалась в Израиле. В сентябре прошлого года публиковались разъяснения, в соответствии с которыми можно было предположить, что подобные отчеты власти РФ не будут требовать от граждан, постоянно проживающих за рубежом и приезжающих в Россию на короткие сроки, не чаще одного раза в год. В ноябре российские СМИ сообщали, что минфин РФ смягчил законопроект о валютном контроле, позволив постоянно проживающим за рубежом россиянам и тем, кто находится за границей полгода и более, не отчитываться о своих заграничных счетах и активах. Официальных документов по этому поводу не публиковалось, и, по состоянию на апрель 2017 года, ясности нет. Но, судя по всему, изменения в российском законодательстве не создают пока никаких проблем для граждан РФ и Израиля, постоянно проживающих за пределами России.

Зачастую обладатели двойного гражданства не ведут в других странах никакой налоговой отчетности. Так, например, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в России физическим лицам присваивается только с 1999 года. Некоторые израильтяне получали ИНН при продаже недвижимости в России. Но большинство репатриантов из РФ 90-х годов, сохранивших российское гражданство, ИНН в России не получали.

Украина ввела идентификационные номера (ИН) для граждан в 1996 году. Обладатели израильского и украинского гражданства, постоянно проживающие в Израиле, обязаны получить украинский ИН, если они получают наследство, покупают или продают недвижимость, открывают банковский счет на территории Украины и в ряде других случаев.

Похожие нормы введены и в других странах, в том числе в странах бывшего СССР.

В течение последних нескольких лет израильские банки при открытии новых счетов просят указывать в специальной анкете информацию о наличии иного гражданства, а также – номера налогоплательщика в других странах. Проверить достоверность этих сведений банк, как правило, не может, но ответственность за точность предоставляемой информации ложится на клиента.

Тот, кто не открывал новый счет в израильских банках в последние годы, эти сведения своему банку не был обязан предоставлять. В настоящее время банки не спешат "закручивать гайки" и требовать от старых клиентов заполнения подобных анкет. Но не исключено, что в скором будущем израильские банки пойдут на такую согласованную меру.

Для законопослушных граждан передача такой информации банку негативных последствий иметь не должна. Напомним, что Израиль подписал соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией, Украиной, Беларусью и другими странами.





