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Экономика

Реализация программы сокращения дискриминации арабского меньшинства: данные правительства

время публикации: 07:13 | последнее обновление: 07:13 блог версия для печати фото
Рахат
Яффо
Иерусалим

В декабре 2015 года, после долгих дебатов, правительство Израиля под давлением премьер-министра Биньямина Нетаниягу утвердило решение 922 о государственной программе финансирования арабского меньшинства с целью сокращения дискриминации.

Стоимость программы – 10 миллиардов шекелей сроком на пять лет. Еще 2-4 миллиарда должны были поступить в сектор из бюджета министерства просвещения в рамках программы дифференциального финансирования социально-слабых населенных пунктов.

Согласно отчету правительства, на текущий момент в рамках программы уже реализуются проекты на 4,5 миллиарда шекелей. В частности, доля арабских населенных пунктов, подключенных к системам канализации, выросла с 40% до 85%, количество автобусных маршрутов в арабских населенных пунктах выросло в 2,27 раза, а количество пассажиров –на 70%, доля выпускников школ, получающих аттестат зрелости, выросла с 59% до 65%, а доля арабских студентов в вузах – с 14% до 16%. Количество детей в арабских населенных пунктах, получивших доступ к кружкам и неформальному образованию, выросло до 88 тысяч.

Значительные средства (410 млн шекелей за два года) выделяются на помощь в трудоустройстве, открытие групп продленного дня и строительство промышленных зон.

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