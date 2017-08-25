Крупнейший в мире ритейлер бриллиантовых украшений купил израильский стартап за $328 млн

Американская компания Signet, являющаяся крупнейшей в мире компанией розничной торговли ювелирными украшениями с бриллиантами, объявила о покупке израильской компании R2Net за 328 миллионов долларов.

R2Net, созданная в 2006 году представителем династии ювелиров Одедом Идельманом совместно с Джеймсом Шульцем, Мишель Сиглер и Дином Ледерманом, в последние годы стала второй по величине в США интернет-платформой торговли алмазами.

Кроме того, компания располагает технологией высококачественной цифровой съемки и трехмерной визуализации алмазов.