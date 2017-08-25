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Экономика

Палестинский центробанк: у нас нет нехватки в твердой валюте, зато есть излишки шекелей

время публикации: 10:50 | последнее обновление: 10:50 блог версия для печати фото
Палестинский центробанк: у нас нет нехватки в твердой валюте, зато есть излишки шекелей

Председатель Палестинского монетарного управления Азам Шауа заявил в четверг, 24 августа, что в Палестинской автономии нет нехватки твердой валюты, и что все банки имеют в распоряжении достаточно долларов США, евро и иорданских динаров.

По словам Шауа, валютные запасы банков превышают минимальный порог в 6%, установленный монетарным управлением.

В то же время Шауа отметил, что в обороте существует серьезный избыток израильских шекелей, однако эту проблему управление рассчитывает решить в ближайшие месяцы.

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