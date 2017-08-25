Палестинский центробанк: у нас нет нехватки в твердой валюте, зато есть излишки шекелей

Председатель Палестинского монетарного управления Азам Шауа заявил в четверг, 24 августа, что в Палестинской автономии нет нехватки твердой валюты, и что все банки имеют в распоряжении достаточно долларов США, евро и иорданских динаров.

По словам Шауа, валютные запасы банков превышают минимальный порог в 6%, установленный монетарным управлением.

В то же время Шауа отметил, что в обороте существует серьезный избыток израильских шекелей, однако эту проблему управление рассчитывает решить в ближайшие месяцы.