Центробанк Ирана разрешил продажу валюты

Центральный банк Исламской республики Иран опубликовал циркуляр, разрешающий иранским банкам осуществлять обмен валют по свободному курсу. Эта мера призвана остановить падение иранского риала по отношению к доллару.

В заявлении отмечается, что банки также могут покупать валюту у иностранных экспортеров продуктов, не связанных с энергоносителями. Как сообщает Press TV, в этом случае обменный курс устанавливается по договоренности между продавцом и покупателем.

Подобная закупка валюты должна осуществляться через иностранные дипломатические представительства и отделения иностранных банков. Будут также открыты специальные пункты обмена валюты, работающие по государственной лицензии.

В Иране действуют два обменных курса – официальный и рыночный. Согласно официальному курсу, доллар стоит 32.200 риалов. По рыночному за один американский доллар дают 40.140 риалов.