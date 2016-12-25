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Экономика

Центробанк Ирана разрешил продажу валюты

время публикации: 10:45 | последнее обновление: 10:50 блог версия для печати фото
Центробанк Ирана разрешил продажу валюты

Центральный банк Исламской республики Иран опубликовал циркуляр, разрешающий иранским банкам осуществлять обмен валют по свободному курсу. Эта мера призвана остановить падение иранского риала по отношению к доллару.

В заявлении отмечается, что банки также могут покупать валюту у иностранных экспортеров продуктов, не связанных с энергоносителями. Как сообщает Press TV, в этом случае обменный курс устанавливается по договоренности между продавцом и покупателем.

Подобная закупка валюты должна осуществляться через иностранные дипломатические представительства и отделения иностранных банков. Будут также открыты специальные пункты обмена валюты, работающие по государственной лицензии.

В Иране действуют два обменных курса – официальный и рыночный. Согласно официальному курсу, доллар стоит 32.200 риалов. По рыночному за один американский доллар дают 40.140 риалов.

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