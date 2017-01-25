Судебный управляющий имуществом Фишмана: "подготовка к банкротству началась 16 лет назад"

Согласно отчету адвоката Йоси Бенкеля, назначенного судом специальным управляющим имуществом бизнесмена Элиэзера Фишмана, размер доказанных долгов бизнесмена уже составил 4 миллиарда шекелей, и может еще вырасти, что делает данное банкротство крупнейшим в истории Израиля.

В представленном суду отчете Бенкель описывает структуру холдинга Фишмана как намеренно запутанную, управлявшуюся Фишманом единолично, не следуя принятыми правилами корпоративного управления. При этом на данный момент бизнесмен настаивает на том, что речь идет о персональном банкротстве, не связанном с "холдингом Фишмана".

В отчете специальный управляющий утверждает, что Фишман начал готовиться к возможному банкротству еще 16 лет назад, постепенно выводя из принадлежащих ему компаний средства и переписывая имущество на детей и родственников.

Адвокаты семьи Фишман потребовали от суда отклонить отчет Бенкеля, назвав его скандальным, а требование отменить передачу собственности детям и родственникам – противоречащим законодательству и прецедентной базе.